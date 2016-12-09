Скелетонистка Ярнольд намерена бойкотировать чемпионат мира в Сочи

Олимпийская чемпионка Элизабет Ярнольд пригрозила бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2017 году, если он будет проходить в России. Британка считает, что турнир нужно перенести из Сочи в свете опубликованной второй части доклада Ричарда Макларена о махинациях с допингом в российском спорте.
– Мы надеемся, что наша федерация и международная федерация займут жесткую позицию, чтобы защитить чистый спорт, – цитирует ВВС Ярнольд. – Мы ждем дополнительной информации, чтобы понять, стоит ли нам принимать участие в чемпионате мира.
storog1977
Я этого не переживууууууууууу
19:43
KhSL
Как жить дальше? Ярнольд не приедет!!!!!
19:37
Алый Дракон
Переносите - невелика потеря, для российского чиновника )... Деньги, выделенные на проведение чемпионата, уже "освоены" )...
19:25
regiment
сидите дома. не велика потеря
19:18