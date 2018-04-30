Скелетонистка Никитина показала, что она вытворяла на Бали

Бронзовый призер Олимпиады-2014 скелетонистка Елена Никитина рассказала о своем отпуске на Бали. По словам спортсменки, отдых у нее вышел очень насыщенным.

"И чего мы только не вытворяли за этот месяц! Переезжали с места на место 5 раз! Купались в мощнейших водопадах и источниках, наслаждались шикарными видами и ужином на краю пропасти, топтали жерло действующего вулкана, ели самую вкусную еду на свете, освоили новый вид спорта, встречали рассвет в океане и провожали солнце там же. Плавали в ночи в болоте вместе с байком! Как вспомним эту картину, до слез смеемся! Вы только представьте: темнота, мы стоим по пояс в болоте пытаемся достать байк , попытки тщетны , все скользит, с каждой секундой ты с хлюпаньем проваливаешься еще глубже. У меня в голове только одна мысль: не встретить бы там змеюку, потому что нас предупреждали, что именно в рисовых полях они и живут, что нужно осторожно бродить рядом с полями. А мы такие стоим по пояс в этой жиже у них дома. Ну, видимо, такой наглости змеи не ожидали.

В итоге нам помогли местные жители (работники этих рисовых полей, чудесные и добрые люди). Мы вместе посмеялись над нами и разъехались! Но дальше было еще интереснее. Мы ехали через все людные улицы, все черные, с нас капала и отваливалась грязь, я босая, чумазая, как кикимора (лягушки на голове не хватало). И скорость у нас - 20 км в час... Потому что после затопления он не мог ехать быстрее. Нам все сигналят и улыбаются, а мы просто ржем во весь голос! Не смеемся, а именно ржем как кони!

Рассказывать можно долго... За день с тобой тут случается куча разных событий, каждый день ты проживаешь маленькую и насыщенную жизнь. Месяц просто пролетел... вжик - и все. У меня отдельный список: наступила на змею, меня поцарапала и укусила обезьяна, утопила в болоте любимые тапки. Ну а самое главное - сколько новых, светлых, открытых и интересных людей появилось в нашей жизни! В общем, мы счастливы! И с нетерпением будем ждать новых встреч с вами, ребята!!! Вы все очень крутые и настоящие", - написала Никитина в Инстаграме.