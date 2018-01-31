Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед Олимпиадой-2018

Российский скелетонист Павел Куликов и его тренер Николай Куликов обвиняют главу Федерации бобслея России Александра Зубкова в том, что организация преднамеренно не включила спортсмена в заявку на Олимпиаду-2018.

- Все очень просто. ОКР отправлял в МОК список из пятисот спортсменов – кандидатов на участие в Олимпиаде, - приводит Life слова Николая Куликова. - В скелетоне это были Куликов, Марченков, Трегубов и Третьяков. У Третьякова возникли проблемы, МОК его отсек. И Федерация бобслея России в финальный список Куликова почему-то не включила, хотя те же фигуристы добавили в список всех запасных, чтобы заполнить квоту. В итоге вместо трех возможных мест мы заполняем добровольно только два – Трегубовым и Марченковым, а МОК, потирая руки, подтверждает эти две квоты. И мы в недоумении, почему, имея три квоты, мы отдаем одну иностранцам? Ее теперь распределят в их пользу.

По словам самого спортсмена, он показывал лучшие результаты в этом сезоне, чем Владислав Марченков, который в заявку был включен.

- Не хотелось бы это говорить, но против меня идет некоторая борьба в сборной, - заявил Павел Куликов. - Не совсем мне понятно, из-за чего. Всячески отодвигают. Не в обиду никому – я несколько раз на отборе в начале сезона лучше проехал, чем Марченков. Я доказал, что я лучше. Но по критериям отбора это почему-то неважно. Его и на Кубок мира почему-то отправляют. Тут уже включились интересы тренеров, которые продвигают своих ребят.