15:27 | СКЕЛЕТОН

Сборная России проведет сборы в Сочи и Уистлере перед стартом сезона Кубка мира

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Тренер сборной России Денис Алимов подчеркнул, что основной состав национальной команды проведет тренировочные сборы в Сочи и Уистлере перед стартом сезона Кубка мира.

По итогам Кубка России в состав команды на два первых этапа КМ вошли Елена Никитина, Мария Орлова, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Егор Веселов.

- С 22 октября по 3 ноября основной состав сборной России проведет сбор в Сочи, а 16 ноября мы улетаем в Уистлер, где будем тренироваться на протяжении недели, - приводит "Р-Спорт" слова Алимова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/bobsleigh/20161021/1111110404.html

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