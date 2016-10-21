Сборная России проведет сборы в Сочи и Уистлере перед стартом сезона Кубка мира

Тренер сборной России Денис Алимов подчеркнул, что основной состав национальной команды проведет тренировочные сборы в Сочи и Уистлере перед стартом сезона Кубка мира.

По итогам Кубка России в состав команды на два первых этапа КМ вошли Елена Никитина, Мария Орлова, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Егор Веселов.

- С 22 октября по 3 ноября основной состав сборной России проведет сбор в Сочи, а 16 ноября мы улетаем в Уистлер, где будем тренироваться на протяжении недели, - приводит "Р-Спорт" слова Алимова.