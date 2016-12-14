Россия не будет бойкотировать перенесенный из Сочи ЧМ

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что сборная России по бобслею и скелетону не будет бойкотировать чемпионат мира 2017 года, который был перенесен из России в другую страну. Вчера Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила, что чемпионат мира 2017 года перенесен из Сочи в другое место.

- Я вам на 100 процентов могу гарантировать, что чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет не в нашей стране, мы бойкотировать не будем, - приводит ТАСС слова Зубкова. - Приедем и будем доказывать, что на любом чемпионате мира мы можем бороться. Докажем также, что являемся мировыми лидерами и будем бороться за медали.

Ранее сборные Латвии и Южной Кореи по скелетону объявили о бойкоте чемпионата мира в Сочи, австрийская федерация бобслея и скелетона также не исключила такой возможности. Федерации заявляли, что приняли такие решения после обнародования второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, в котором Россия вновь обвиняется в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.