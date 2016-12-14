Россия не будет бойкотировать перенесенный из Сочи ЧМ

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что сборная России по бобслею и скелетону не будет бойкотировать чемпионат мира 2017 года, который был перенесен из России в другую страну. Вчера Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила, что чемпионат мира 2017 года перенесен из Сочи в другое место.
- Я вам на 100 процентов могу гарантировать, что чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет не в нашей стране, мы бойкотировать не будем, - приводит ТАСС слова Зубкова. - Приедем и будем доказывать, что на любом чемпионате мира мы можем бороться. Докажем также, что являемся мировыми лидерами и будем бороться за медали.
Ранее сборные Латвии и Южной Кореи по скелетону объявили о бойкоте чемпионата мира в Сочи, австрийская федерация бобслея и скелетона также не исключила такой возможности. Федерации заявляли, что приняли такие решения после обнародования второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, в котором Россия вновь обвиняется в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
o.s.v.
обидно.во времена ссср никто бы не посмел так поступить.а сейчас каждая шавка гавкает,а мы это сЪедаем.ну не было бы у нас в этот году чемпиона мира.зато уважение страны завовали бы.
18:52
Flo
Кто бы сомневался. А вообще зря, поныли бы маленько и получили бы Компенсацию призовых не таская тяжеленные бобы и не потея зазря. Минспорта то не звери чай, в обиду не дадут.
18:33
tryam
вчера говорил что чемпионат не отнимут, нюню
18:30
coxo
какой допинг принимают в этих видах спорта и с какой целью это же очень опасные виды спорта,а допинг только повышает риски смертельного исхода
18:22
S.U.B.A.
Не привыкать!Опять утёрлись!
18:12
dmitryi1975
УТЁРЛИСЬ... А как насчёт суда? Есть решение СУДА о том, что Россия, как государство, заставляла использовать допинг? Т.е. просто на основании "доклада" можно менять место ЧМ? А в случае бойкота (отсутствия на соревнованиях не по спортивной причине) не положено дисквалифицировать федерации видов спорта, которые принимают такие решения? В предолимпийский сезон хорошая мотивация - не словить за "звездёжь" дисквалификацию? Все деньги в спорте ушли на зарплаты чиновникам? Наймите нормальных юристов уже! Будьте уже мужиками - постойте за себя.
17:56
Andersen32
Кому доказывать?
17:20