16:32 | СКЕЛЕТОН

Россия не будет бойкотировать перенесенный из Сочи ЧМ

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Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что сборная России по бобслею и скелетону не будет бойкотировать чемпионат мира 2017 года, который был перенесен из России в другую страну. Вчера Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила, что чемпионат мира 2017 года перенесен из Сочи в другое место.

 
СМИ рады переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи."Перенос чемпионата мира из Сочи – торжество справедливости"

- Я вам на 100 процентов могу гарантировать, что чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет не в нашей стране, мы бойкотировать не будем, - приводит ТАСС слова Зубкова. - Приедем и будем доказывать, что на любом чемпионате мира мы можем бороться. Докажем также, что являемся мировыми лидерами и будем бороться за медали.

Ранее сборные Латвии и Южной Кореи по скелетону объявили о бойкоте чемпионата мира в Сочи, австрийская федерация бобслея и скелетона также не исключила такой возможности. Федерации заявляли, что приняли такие решения после обнародования второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, в котором Россия вновь обвиняется в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

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Справедливо ли решение перенести ЧМ-2017 по бобслею и скелетону из Сочи?
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http://tass.ru/sport/3872470

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (7)
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o.s.v.

обидно.во времена ссср никто бы не посмел так поступить.а сейчас каждая шавка гавкает,а мы это сЪедаем.ну не было бы у нас в этот году чемпиона мира.зато уважение страны завовали бы.

18:52

Flo

Кто бы сомневался. А вообще зря, поныли бы маленько и получили бы Компенсацию призовых не таская тяжеленные бобы и не потея зазря. Минспорта то не звери чай, в обиду не дадут.

18:33

tryam

вчера говорил что чемпионат не отнимут, нюню

18:30

coxo

какой допинг принимают в этих видах спорта и с какой целью это же очень опасные виды спорта,а допинг только повышает риски смертельного исхода

18:22

S.U.B.A.

Не привыкать!Опять утёрлись!

18:12

dmitryi1975

УТЁРЛИСЬ... А как насчёт суда? Есть решение СУДА о том, что Россия, как государство, заставляла использовать допинг? Т.е. просто на основании "доклада" можно менять место ЧМ? А в случае бойкота (отсутствия на соревнованиях не по спортивной причине) не положено дисквалифицировать федерации видов спорта, которые принимают такие решения? В предолимпийский сезон хорошая мотивация - не словить за "звездёжь" дисквалификацию? Все деньги в спорте ушли на зарплаты чиновникам? Наймите нормальных юристов уже! Будьте уже мужиками - постойте за себя.

17:56

Andersen32

Кому доказывать?

17:20

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