Россия может подать иск о возмещении затрат на подготовку чемпионата мира по бобслею и скелетону

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия постарается вернуть средства, потраченные на подготовку к чемпионату мира в Сочи по бобслею и скелетону. Ранее стало известно, что турнир из Сочи будет перенесен в Германию, так как в Россию на фоне допинговых скандалов отказывались ехать сборные США, Латвии и Южной Кореи.

– Я считаю, что мы можем подать иск о возмещении затрат на подготовку чемпионата мира, – цитирует ТАСС Матвиенко. – Остается только сожалеть, что международные спортивные организации позволяют втягивать себя в грязные политические игры.

При этом она подчеркнула, что Россия не будет драматизировать ситуацию с чемпионатом мира по бобслею и скелетону, поскольку "такую русофобскую точку зрения не разделяет большинство спортсменов мира, большинство государств".