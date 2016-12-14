Россия может подать иск о возмещении затрат на подготовку чемпионата мира по бобслею и скелетону

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия постарается вернуть средства, потраченные на подготовку к чемпионату мира в Сочи по бобслею и скелетону. Ранее стало известно, что турнир из Сочи будет перенесен в Германию, так как в Россию на фоне допинговых скандалов отказывались ехать сборные США, Латвии и Южной Кореи.
– Я считаю, что мы можем подать иск о возмещении затрат на подготовку чемпионата мира, – цитирует ТАСС Матвиенко. – Остается только сожалеть, что международные спортивные организации позволяют втягивать себя в грязные политические игры.
При этом она подчеркнула, что Россия не будет драматизировать ситуацию с чемпионатом мира по бобслею и скелетону, поскольку "такую русофобскую точку зрения не разделяет большинство спортсменов мира, большинство государств".
Assorti
Может иразделяют точку зрения, но ничего не делают. А ведь могли бы тоже отказаться от участия при переносе ЧМ. Я про зарубежных профи
16:19
streletc1783
Ничего вы не подадите,кишка тонка.
16:17
ЮКИ
какая,всё-таки,примитивная особа,сия валя шепетовская!как можно соразмерять потерянный Престиж с жалкими рублями!?
16:17