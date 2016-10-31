Олимпийская чемпионка из Великобритании может бойкотировать ЧМ-2017 в Сочи

Олимпийская чемпионка-2014 британка Элизабет Ярнольд рассматривает вариант бойкота чемпионата мира-2017 в Сочи. По словам скелетонистки, она не хочет ехать в Россию из-за допинговых скандалов. Ранее независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена в отчете о применении допинга в российском спорте рекомендовала заморозить подготовку ко всем международным турнирам на территории России и рассмотреть возможные варианты переноса их в другие страны.

- Я надеюсь, IBSF проведет серьезную дискуссию по поводу того, что делать с чемпионатом мира в Сочи, - цитирует eastlothiancourier.com Ярнольд. - Мы знаем, что в стране может действовать государственная допинговая программа. Я не хочу участвовать в соревновании, где могут выступать нечистые спортсмены и будут опасения, что с моими допинг-пробами проведут какие-то махинации.

Если к чемпионату мира ничего не изменится, то я не исключаю отказ от участия. МОК и ВАДА рекомендовали не проводить чемпионат мира в России, и я это поддержива. Мы не можем быть полностью уверены, что все спортсмены будут чистыми.