Никитина и Трегубов вошли в состав сборной России на этапы Кубка мира

Бронзовый призер Игр-2014 Елена Никитина и обладатель серебра Олимпиады в Пхенчхане Никита Трегубов, победившие на Кубке России по скелетону в Сочи, вошли в состав национальной команды на первые этапы Кубка мира, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бобслея России.

Согласно критериям отбора в сборную России на сезон-2018/19, спортсмены, победившие на Кубке России, автоматически получают право выступить на первых этапах Кубка мира. Вторых и третьих номеров сборной страны определит тренерский совет.

В розыгрыше женского Кубка России второе место заняла серебряный призер юниорского ЧМ-2018 Юлия Канакина, третье - Рената Хузина, ставшая второй на прошлогоднем юниорском мировом первенстве. В соревнованиях мужчин вторым был победитель Олимпиады-2014 Александр Третьяков, третьим - Егор Веселов.

Никитина и Третьяков не были допущены Международным олимпийским комитетом до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 7 по 9 декабря в латвийской Сигулде.