Никитина гарантировала себе право выступить на первых этапах Кубка мира

Тренер сборной России Денис Алимов подчеркнул, что Елена Никитина, показавшая лучший результат на Кубке России в Сочи, гарантировала себе право выступить на первых этапах Кубка мира. Первый этап турнира пройдет в Уистлере со 2 по 3 декабря.

- Кубок России является отборочным этапом при формировании состава на первые этапы Кубка мира, Кубка Европы и другие международные соревнования, - приводит ТАСС слова Алимова. - Люди, занявшие три первых места в Сочи, являются основными претендентами на участие в первых этапах Кубка мира.

Окончательное решение по этому вопросу примет позднее тренерский совет, однако уже сейчас можно говорить, что победитель соревнований Никитина поедет на Кубок мира.