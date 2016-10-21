12:27 | СКЕЛЕТОН

Никитина гарантировала себе право выступить на первых этапах Кубка мира

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Тренер сборной России Денис Алимов подчеркнул, что Елена Никитина, показавшая лучший результат на Кубке России в Сочи, гарантировала себе право выступить на первых этапах Кубка мира. Первый этап турнира пройдет в Уистлере со 2 по 3 декабря.

- Кубок России является отборочным этапом при формировании состава на первые этапы Кубка мира, Кубка Европы и другие международные соревнования, - приводит ТАСС слова Алимова. - Люди, занявшие три первых места в Сочи, являются основными претендентами на участие в первых этапах Кубка мира.

Окончательное решение по этому вопросу примет позднее тренерский совет, однако уже сейчас можно говорить, что победитель соревнований Никитина поедет на Кубок мира.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3723198

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