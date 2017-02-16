Международная федерация аннулировала результат Дукурса на Кубке мира в Иглсе

Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ) приняла решение аннулировать результат скелетониста Томаса Дукурса на Кубке мира в австрийском Иглсе, сообщает ТАСС. Латвиец занял четвертое место на турнире, однако, как отмечается, использовал инвентарь, содержащий детали из запрещенных федерацией материалов.

Напомним, что победу на этапе одержал Мартинс Дукурс, второе место занял россиянин Александр Третьяков, третья строчка у корейца Юн Сун Бина. 26 февраля состоится чемпионат мира в немецком Кенигзее.