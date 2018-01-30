Мартинс Дукурс: "Есть люди, которые просто воруют. Почему я должен им доверять?"

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс в очередном фильме ARD Хайо Зеппельта отметил, что не доверяет российским спортсменам. Ранее МОК аннулировал результаты россиянина Александра Третьякова на Олимпиаде-2014 в Сочи. Его золотая медаль перешла к Дукурсу.

- Это больно, потому что я расту, прогрессирую, - заявил Дукурс. - Но есть люди, которые просто воруют. Почему я должен им доверять?

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