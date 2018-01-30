Мартинс Дукурс: "Есть люди, которые просто воруют. Почему я должен им доверять?"

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс в очередном фильме ARD Хайо Зеппельта отметил, что не доверяет российским спортсменам. Ранее МОК аннулировал результаты россиянина Александра Третьякова на Олимпиаде-2014 в Сочи. Его золотая медаль перешла к Дукурсу.
- Это больно, потому что я расту, прогрессирую, - заявил Дукурс. - Но есть люди, которые просто воруют. Почему я должен им доверять?
Родченков заговорил! Беглый ученый дал интервью Зеппельту. Live
rus_facicty
русоспорсмены сплошь обманщики и воришки
10:00
rus_facicty
красавчик, самый четкий вопрос
09:59
bvp
Латыш хитрожопый.
09:51
staerswimmer23
Столько химичил, химичил со своими санями, а тут раз и его обхимичили! Обиднос!
09:06
bvp
На воре и шапка горит. Убожество.
08:37
MVD1969
Нытик обыкновенный.
08:09
Весёлый©
Познерс был правс. Теперь никто не веритс Россиюшке. Никто-с.
07:36
Vlаdimir
Персонажи этого дешевого спектакля не меняются. Скучно!
07:21
lapp
А кто ему мешал ентому прибалту обыграть Третьякова в 2013 году, на чемпионате мира в Санкт-Морице? Вряд ли в Швейцарии родченков мухлевал с пробирками. Просто на тот момент Третьяков был реально сильнее, а уж тем более был сильнее в Сочи, где он наизусть знал каждый сантиметр трассы
06:46
maxcds
Дукурс - разговор сумасшедшего самого с собой
03:45
Polispr
И что это за говнюк тут под ником "Россия без допинга"?
03:20
Boleijj protiv
Алексей Д. ---------------- Не подонок, а фашня. Поражение дукурсов, победа антифашистов.
02:56
П_о_в_а_р
Лан, дружище. Смотрю ты не в духе сегодня. Как-нить забегу, затрём ещё про сцанннннный спорт.))
02:52
П_о_в_а_р
За Россию без допинга! П_о_в_а_р, а тебя такими словами учили разговаривать до того, как на зоне опускали или уже после? :) -------------------------- Какими, друг?))
02:39
П_о_в_а_р
За Россию без допинга! Повар - лицо "патриота" во всей красе. Хамство, оскорбления, быдлячество, да еще и эдипов комплекс:) ---------------------------- Держись, друг. Главное не унывать. Наша месть за твою мамку будет ужасна. Они таки утрутся... как мама твоя утёрлась после...((( Прости, не хотел опять напоминать. СУГС!
02:34
Алексей Д.
Ну, если уж даже повар не выдержал, я представляю че там за убожество скрыто за этим пафосным ником))
02:29
Алексей Д.
Господи, какой же тупой, а)) Дукурс, просто подонок. Это он своим поведением доказывает. А вором его тут назвали, лишь в контексте его сегодняшнего высказывания. Неужели даже таких простых вещей не в состоянии понять? Ну элементарно же! И никакого "факта передачи" не было, глупый! Плохо ты подготовился, совсем матчасть на нуле. Иди учи. Выучишь, заходи со своими агитками, может чё-то и зайдёт, а пока слабоват совсем. "Отчёт", "царапины"... Тьфу, наберут по объявлению...
02:19
За Россию без допинга!
О, spetrov, привет. Давай свою версию событий, как Дукурс своровал медаль у Третьякова? Вот именно Дукурс. Не МОК, не Родченков, не Макларен, не Мутко, не Обама, а Дукурс?
02:08
За Россию без допинга!
Алексей Д., то есть всего лишь ВЫСКАЗЫВАНИЯ уже ПОСЛЕ самого факта передачи медали делают Дукурса вором? Одна и та же комиссия МОК присуждала медали и Экхофф, и Дукурсу. И норвежка, и латыш никак не могли на нее повлиять, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но раз Дукурс что-то там сказал, то значит он вор, а она - нет? Гениальная логика "патриота". Теперь понятно, из какого контингента те самые 86% набираются
02:07
spetrov
Ну в данном случае медаль своровал как раз ты. А твой соперник ее выиграл.
02:03
Алексей Д.
Высказываниями своими! И подлым празднованием незаслуженной медали (которую ему никто и никогда не отдаст) прямо в раздевалке на глазах у Третьякова. Тириль Экхофф, к примеру, не стала радоваться, да что там радоваться, хоть как-то в чём-то упрекать и обвинять россиянок, ибо понимает, что не пойман, не вор! А этим Ду, от слова дурак, уже ничего не поможет. В Корее тоже золото не светит, вот и остаётся хоть как-то подковерно заграбастать чужое и кричать об этом на каждом углу. Молчали бы, как подавляющее большинство временно получивших виртуальные медали, и не было бы к ним никаких вопросов. Но не наделила папку-Ду природа мозгами, а уж он щедро поделился их отсутствием с детишками
02:02
ozozolio
Либерало фашист-это нонсенс
01:52
За Россию без допинга!
Алексей Д., окей, я тупой, а латышская семейка подлая, пусть так. А теперь разъясни, как Дукурс украл медаль у Третьякова? Я вот что-то не понял. Он что ли отчет вместо Макларена писал? или в комиссии МОК заседал?
01:43
top220
За Россию без допинга!---о,либерало-фашист подтянулся)))
01:39
За Россию без допинга!
Дукурс пробирки Третьякову царапал или в его пробы мочился?
01:33
За Россию без допинга!
rashlim, а как он украл медаль у Третьякова, можно подробнее? Третьякова лишил медали МОК. Который принял решение на основании отчета Макларена. Который написал свой отчет на основании показаний Родченкова. Который дал показания на основании собственного опыта. И даже если поверить в официальную версию "патриотов", что Родченков все выдумал, то какое отношение ко всему этому процессу имеет Дукурс?
01:33
Алексей Д.
rashlim---С языка снял.
01:32
rashlim
Действительно, есть такие люди. Дукурс, например, украл медаль у Третьякова и довольный раздаёт интервью.
01:24