Леллинг выиграла чемпионат Европы

Канадка Элизабет Ватье одержала победу на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге. Отметим, что этот старт шел в зачет чемпионата Европы. Таким образом, золото чемпионата Европы завоевала ставшая второй немка Жаклин Леллинг.

Отметим также, что из-за сильного снегопада старт соревнований несколько раз переносился, а вторая попытка была отменена.

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Женщины

1. Ватье (Канада) - 58,02

2. Леллинг (Германия) - 58,12

3. Ранева (Канада) - 58,14

4. Флок (Австрия) - 58,28

5. Херманн (Германия) - 58,37

6. Ярнолд (Великобритания) - 58,51

16. КАНАКИНА (Россия) - 59,28

18. НИКИТИНА (Россия) - 59,59

19. ОРЛОВА (Россия) - 1.00,07

Из-за сильного снегопада старт соревнований несколько раз переносился, а вторая попытка была отменена.