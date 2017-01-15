Леллинг выиграла чемпионат Европы

Канадка Элизабет Ватье одержала победу на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге. Отметим, что этот старт шел в зачет чемпионата Европы. Таким образом, золото чемпионата Европы завоевала ставшая второй немка Жаклин Леллинг.
Отметим также, что из-за сильного снегопада старт соревнований несколько раз переносился, а вторая попытка была отменена.
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
Чемпионат Европы
Женщины
1. Ватье (Канада) - 58,02
2. Леллинг (Германия) - 58,12
3. Ранева (Канада) - 58,14
4. Флок (Австрия) - 58,28
5. Херманн (Германия) - 58,37
6. Ярнолд (Великобритания) - 58,51
16. КАНАКИНА (Россия) - 59,28
18. НИКИТИНА (Россия) - 59,59
19. ОРЛОВА (Россия) - 1.00,07
Из-за сильного снегопада старт соревнований несколько раз переносился, а вторая попытка была отменена.