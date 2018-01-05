Леллинг одержала победу в Альтенберге, Никитина - пятая

Немка Жаклин Леллинг выиграла этап Кубка мира в Альтенберге. Лучшей из россиянок стала Елена Никитина, показавшая пятый результат.

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Женщины

1. Леллинг (Германия) – 1.57,74 (58,50 + 59,24)

2. Херманн (Германия) – 1.57,87 (58,68 + 59,19)

3. Фернстед (Германия) – 1.58,17 (58,90 + 59,27)

4. Приедулена (Латвия) – 1.58,47 (59,36 + 59,11)

5. НИКИТИНА (Россия) – 1.58,50 (58,79 + 59,71)

6. Чэннелл (Канада) – 1.59,07 (59,43 + 59,64)

11. ОРЛОВА (Россия) – 1.59,53 (1.00,04 + 59,49)

13. ХУЗИНА (Россия) – 1.59,97 (59,49 + 1.00,48)