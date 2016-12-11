16:23 | СКЕЛЕТОН

Латвия бойкотирует чемпионат мира-2017 в Сочи из-за доклада Макларена о допинге в российском спорте

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Сборная Латвии приняла решение не участвовать в чемпионате мира-2017 года из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в употреблении допинга. Турнир впервые состоится на территории России. Приводим заявление федерации полностью:

"Прошло достаточное количество времени с первых публикаций WADA и Международного олимпийского комитета относительно грязных спортсменов в нашем виде спорта.

Теперь, после последних полученных данных, мы говорим: "Достаточно". И пока Международная федерация скелетона все еще собирается "читать и изучать доклад Макларена", мы будем делать то, что можем.

Мы с удовольствием приняли бы участие в чемпионате на любой трассе мира, но мы не собираемся выступать на чемпионате мира в Сочи – там, где в 2014 году был украден олимпийский дух", - говорится в заявлении латвийской стороны.

Дополнительная информация

http://skeleton.lv/lv/news/131-sochi-no

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КОММЕНТАРИИ (4)
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vit 72

Молодцы. Я думаю к этому решению присоединятся многие.

18:40

RW.irk

Ахахахаха! Ну тут-то ожидаемо)) Жаль не добавили, что вот-вот российские танки войдут на их территорию)))

18:05

neva79

клоуны !!! лижите дальше всем и все!!! задроты

17:18

Shora

Поржал...

17:12

Vlаdimir

Команда поступила и холопы бросились ИСПОЛНЯТЬ!

16:50

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