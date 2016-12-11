Латвия бойкотирует чемпионат мира-2017 в Сочи из-за доклада Макларена о допинге в российском спорте

Сборная Латвии приняла решение не участвовать в чемпионате мира-2017 года из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в употреблении допинга. Турнир впервые состоится на территории России. Приводим заявление федерации полностью:
"Прошло достаточное количество времени с первых публикаций WADA и Международного олимпийского комитета относительно грязных спортсменов в нашем виде спорта.
Теперь, после последних полученных данных, мы говорим: "Достаточно". И пока Международная федерация скелетона все еще собирается "читать и изучать доклад Макларена", мы будем делать то, что можем.
Мы с удовольствием приняли бы участие в чемпионате на любой трассе мира, но мы не собираемся выступать на чемпионате мира в Сочи – там, где в 2014 году был украден олимпийский дух", - говорится в заявлении латвийской стороны.
vit 72
Молодцы. Я думаю к этому решению присоединятся многие.
18:40
RW.irk
Ахахахаха! Ну тут-то ожидаемо)) Жаль не добавили, что вот-вот российские танки войдут на их территорию)))
18:05
neva79
клоуны !!! лижите дальше всем и все!!! задроты
17:18
Shora
Поржал...
17:12
Vlаdimir
Команда поступила и холопы бросились ИСПОЛНЯТЬ!
16:50