Латвия бойкотирует чемпионат мира-2017 в Сочи из-за доклада Макларена о допинге в российском спорте

Сборная Латвии приняла решение не участвовать в чемпионате мира-2017 года из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в употреблении допинга. Турнир впервые состоится на территории России. Приводим заявление федерации полностью:

"Прошло достаточное количество времени с первых публикаций WADA и Международного олимпийского комитета относительно грязных спортсменов в нашем виде спорта.



Теперь, после последних полученных данных, мы говорим: "Достаточно". И пока Международная федерация скелетона все еще собирается "читать и изучать доклад Макларена", мы будем делать то, что можем.



Мы с удовольствием приняли бы участие в чемпионате на любой трассе мира, но мы не собираемся выступать на чемпионате мира в Сочи – там, где в 2014 году был украден олимпийский дух", - говорится в заявлении латвийской стороны.