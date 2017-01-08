Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила отстранение четырех российских скелетонистов, информирует официальный сайт организации.
Временное отстранение последовало 30 декабря 2016 года на основании данных из второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. 2 января спортсмены попросили провести дополнительное слушание по этому делу.
Напомним, временно дисквалифицированы были россияне Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова. Спортсмены подозреваются в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Assorti
И как Макларен и клмпания будут жить дальше
16:47
shu111
Зубкову зачет. Ждем лыжи.
16:42