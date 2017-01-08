16:23 | СКЕЛЕТОН

IBSF отменила отстранение четырех российских скелетонистов

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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила отстранение четырех российских скелетонистов, информирует официальный сайт организации.

 
Александр ТРЕТЬЯКОВ.Минус четыре российских скелетониста. Кто следующий?

Временное отстранение последовало 30 декабря 2016 года на основании данных из второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. 2 января спортсмены попросили провести дополнительное слушание по этому делу.

Напомним, временно дисквалифицированы были россияне Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова. Спортсмены подозреваются в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Assorti

И как Макларен и клмпания будут жить дальше

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shu111

Зубкову зачет. Ждем лыжи.

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