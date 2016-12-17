19:15 | СКЕЛЕТОН

Флок стала победительницей на этапе Кубка мира, Орлова - шестая

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Австрийская скелетонистка Жанин Флок стала победительницей на этапе Кубка мира, который проходит в Лейк-Плэсиде. Лучшая из россиянок Мария Орлова стала шестой.

Скелетон

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Женщины

1. Флок (Австрия) – 1.49,77 (54.84 + 54.93)

2. Ярнолд (Великобритания) – 1.50,58 (54.94 + 55.64)

3. Ранева (Канада) – 1.50,92 (55.39 + 55.53)

4. Фернстед (Германия) – 1.50,96 (55.17 + 55.79)

5. Леллинг (Германия) – 1.50,97 (55.60 + 55.37)

6. О`Ши (США) – 1.51,20 (55.81 + 55.39)

9. ОРЛОВА (Россия) – 1.51,51 (56.03 + 55.48)

18. НИКИТИНА (Россия) – 1.52,40 (56.44 + 55.96)

20. КАНАКИНА (Россия) – 1.52,88 (56.17 + 56.71)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vitvk

Может ,девятая?

19:35

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