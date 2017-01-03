Федерация бобслея России уверена в невиновности отстраненных скелетонистов

Федерация бобслея России (ФБР) не согласна с отстранением четырех российских скелетонистов и уверена в их невиновности. В пятницу Международная федерация бобслея (IBSF) объявила о временном отстранении Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной.

– Мы не согласны с решением, ждем комиссию, ждем выводов, – цитирует "Р-Спорт" пресс-атташе ФБР Анну Макарову. – Мы полностью уверены в невиновности наших спортсменов, поэтому спокойно работаем в том же режиме, что и работали. Пока спортсмены будут находиться с основной командой.

Федерация бобслея России подтвердила отстранение Третьякова, Никитиной, Потылицыной и Орловой