15:04 | СКЕЛЕТОН

Федерация бобслея России уверена в невиновности отстраненных скелетонистов

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Федерация бобслея России (ФБР) не согласна с отстранением четырех российских скелетонистов и уверена в их невиновности. В пятницу Международная федерация бобслея (IBSF) объявила о временном отстранении Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной.

– Мы не согласны с решением, ждем комиссию, ждем выводов, – цитирует "Р-Спорт" пресс-атташе ФБР Анну Макарову. – Мы полностью уверены в невиновности наших спортсменов, поэтому спокойно работаем в том же режиме, что и работали. Пока спортсмены будут находиться с основной командой.

Федерация бобслея России подтвердила отстранение Третьякова, Никитиной, Потылицыной и Орловой

Дополнительная информация

http://rsport.ru/bobsleigh/20170103/1114518706.html

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