Элизабет Ярнольд: "Рада, что ЧМ перенесли из Сочи. Наш спорт вступает в борьбу с допингом"

Олимпийская чемпионка 2014 года британка Элизабет Ярнольд довольна решением перенести чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из Сочи. Ранее спортсменка отмечала, что намерена бойкотировать турнир. Напомним, сегодня Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе турнира из Сочи в другое место. Новый хозяин соревнований будет объявлен в ближайшее время.

- IBSF перенесла чемпионат мира 2017 года из России. Очень рада, что наши голоса были услышаны, а наш спорт вступает в борьбу с допингом, - написала Ярнольд в твиттере.