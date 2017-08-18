Елена Никитина: "Звание олимпийского чемпиона - это навсегда"

Бронзовый призер Игр-2014 российская скелетонистка Елена Никитина намерена побороться за победу на Олимпиаде-2018. Спортсменка также является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года (в командных соревнованиях и в индивидуальном зачете соответственно), победительницей чемпионата Европы-2013 в личном зачете.

– Я всегда по максимуму готовлюсь к любым стартам, – цитирует "Р-Спорт" Никитину. – И сейчас я тренируюсь более ответственно, чем четыре года назад. Потому что когда ты имеешь за спиной серьезные титулы и звания, ты выходишь на старт с пониманием того, что тебе надо доказывать свой уровень и выступать еще лучше. И задачи в Корее у меня максимальные. Конечно, выиграть любую медаль на Олимпиаде это хорошо, но звание олимпийского чемпиона – это навсегда. И хочется к нему стремиться и добиться победы.

Когда я выступала на трассе в Корее, она мне понравилась с первого заезда. Я почувствовала, что она мне нравится, и у меня есть уверенность, что на такой трассе все будет нормально. Преимущество для меня заключается в том, что она действительно короткая. И ставку надо делать на стартовые качества – если ты оторвешься на старте, если покажешь свой максимальный результат, то у тебя будет право на ошибку. Трасса этим и хороша, всем нашим спортсменам будет полегче.

В сентябре на сборе в Парамонове пройдет контрольная тренировка команды. Сейчас проходят определенные тестирования, и у меня есть внутреннее ощущение, что подготовка ведется правильно – мы не стоим на месте, а прибавляем.