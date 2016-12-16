Елена Никитина: "Российские скелетонисты чувствуют косые взгляды со стороны некоторых соперников"

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, бронзовый призер чемпионата мира-2016 Елена Никитина отметила, что решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о лишении Сочи права проведения чемпионата мира-2017 мотивирует российских спортсменов на новые победы. По ее словам, представители национальной сборной иногда чувствуют косые взгляды со стороны соперников, но стараются не обращать на это внимания.

- Мы не расстроились после того, как узнали о переносе, но еще больше теперь хотим выигрывать, - приводит ТАСС слова Никитиной. - Да, мы сейчас иногда чувствуем косые взгляды со стороны некоторых наших соперников, но мы со всеми хорошо общаемся. Все остальное - это их проблемы, домыслы и так далее.

Напомним, что незадолго до вердикта IBSF сборные Латвии и Южной Кореи по скелетону объявили о бойкоте чемпионата мира в Сочи. Австрийская федерация бобслея и скелетона также не исключила такой возможности.