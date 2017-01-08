17:06 | СКЕЛЕТОН

Елена Никитина: "Мы едем на соревнования и будем выступать"

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Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, бронзовый призер чемпионата мира-2016 Елена Никитина заявила "СЭ", что она рада решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) об отмене временной дисквалификации российских скелетонистов. Она подчеркнула, что сами спортсмены не подавали никаких апелляций и не обращались в суд.

– В Федерацию бобслея России пришло письмо, в котором написано, что временная дисквалификация, предъявленная ранее, отменена, – сказала Никитина. – Мы очень рады: надеялись, что именно такое решение будет принято. Все-таки есть справедливость. Спортсмены для этого никаких дополнительных мер не принимали, в суд не обращались.

Мы сами не поняли, почему нас дисквалифицировали. Никто ничего не объяснил: сказали, что идет разбирательство, и пока мы не можем принимать участие в соревнованиях. Не знаю, в чем нас подозревали. Сейчас мы едем на соревнования, будем выступать и завоевывать новые награды! (Любовь КОНЯЕВА)

IBSF отменила отстранение четырех российских скелетонистов 

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