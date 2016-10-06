Экс-главному тренеру сборной России по скелетону Шнайдеру предложили стать специалистом по инвентарю

Федерация бобслея России предложила экс-главному тренеру сборной по скелетону Вили Шнайдеру продолжить работу со сборной. Об этом сообщил глава организации Александр Зубков. При этом он подчеркнул, что немецкий специалист будет находиться в подчинении у старшего тренера Данила Чабан, назначенного этим летом.

– Нам интересно, чтобы Шнайдер и другой специалист по скелетону Томас Платцер продолжали работать в России, – приводит ТАСС слова Зубкова. – Мы выработали свои предложения и отправили им. Ответа пока нет, люди думают.

Также ТАСС отмечает, что, по мнению Зубкова, Шнайдер будет полезен команде в качестве специалиста по инвентарю. Немец начал работу со сборной в 2012 году. Под его руководством россияне взяли золото и бронзу Олимпиады-2014. А на последнем чемпионате мира сборная завоевала три медали (два серебра и бронза).