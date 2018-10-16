Двукратная олимпийская чемпионка по скелетону Ярнольд завершила карьеру

Британская скелетонистка, олимпийская чемпионка Элизабет Ярнольд объявила о завершении карьеры.

- Это были невероятные 10 лет моей жизни, - цитирует британку ВВС. - Мне повезло учиться у великолепных тренеров и быть частью этой команды. Я хотела бы поблагодарить всех, кто помог мне осуществить мою мечту. Я сделала это не одна. У меня была мечта участвовать в Олимпиаде. Теперь я достигла всего, о чем мечтала и даже больше.

29-летняя Элизабет Ярнольд завоевала две золотые медали на Олимпиадах в Сочи и Пхенчхане, также выигрывала чемпионат мира, чемпионат Европы и общий зачет Кубка мира. Ранее она заявляла, что готова вернуться в спорт после операции на позвоночнике.