01:50 | СКЕЛЕТОН

Дисквалифицированный МОК Чудинов получил приглашение на Олимпиаду-2018 в качестве тренера

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Российский скелетонист Сергей Чудинов получит приглашение на Олимпиаду-2018 в качестве тренера, сообщает ТАСС. Он будет единственным представителем тренерского штаба у скелетонистов на Играх. 

Отметим, ранее МОК пожизненно дисквалифицировал Сергея Чудинова от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил в качестве спортсмена, а его результаты в Сочи-2014 были аннулированы. Такое же наказание было вынесено еще 42 участникам домашних Игр.

Апелляция Чудинова была рассмотрена в CAS 23 января. Вердикты лозаннского арбитража по 39 рассмотренным делам россиян начнут оглашать 30 января.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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*КОСТАРИКАНЕЦ*

МОК продался, уже явных допингеров, которые, поди, сами скребли свои скляночки на Играх, допускають!

10:09

NapoliFC

Им нужна операция на головном мозге.

02:51

Алексей Д.

Бгг. Бабла на все эти комиссии выделено немерено, а они даже подобие бурной работы не в состоянии показать. Тупо наугад видать вычеркивали))) Кому-то повезло, кому-то нет.

02:06