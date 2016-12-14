23:19 14 декабря | СКЕЛЕТОН

Дайнис Дукурс: "В Сочи больше никогда не вернемся"

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Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс отметил, что его команда больше никогда не поедет в Сочи на санно-бобслейную трассу. Он одобрил решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) перенести чемпионат мира-2017 из России в другое место из-за угрозы бойкота турнира со стороны ряда спортсменов, включая латвийских.

– Снимаю шляпу перед олимпийской чемпионкой британкой Ярнолд за ее позицию. Затем к нам присоединились корейцы, – цитирует DELFI Дукурса-старшего. – Ожидали, что нашему примеру последует и какая-то большая нация. Когда к нашей точке зрения присоединились США, поняли, что решение о переносе ЧМ из Сочи может быть принято в нашу пользу.

Мы горды. Стали теми, кто все это привел в движение. Также рады за тех, кто нас поддерживал и был вместе с нами, хотя их и не было особенно много. С горы покатился маленький ком снега, а теперь он возрос до больших размеров. Есть ощущение, что сделали что-то хорошее. Не хотим возвращаться в Сочи, и туда больше никогда не вернемся.

На трассу в Сочи не поедем и в том случае, если в будущем там будут проводиться этапы Кубка мира. То, о чем говорится в докладе руководителя комиссии ВАДА Ричарда Макларена, находится за гранью понимания. Россия переступила через все линии. Если для кого-то можно приготовить "чистые" анализы допинг-пробы, это значит, что кому-то их можно и подменить.

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Дополнительная информация

http://rus.delfi.lv/news/sport/latviansport/otec-bratev-dukursov-v-sochi-bolshe-nikogda-ne-vernemsya.d?id=48298901

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Benpb_bl

У вас, ребята, всё строго по Фрейду - разговоры сугубо на анально-фекальную тему))) Мне даже говорить ничего не нужно, вы как на ладони)))

00:56

Болела_23

Benpb_bl- НЕ переживай, подобаминивик, ваши инсинуации скоро раскроются, как пробирка с биологическим оружием в иране раскроется. Больше допинга,чем употребляют пиндосы и их их приспешники англо-саксы не употребляет никто.

00:55

Don

Benpb_bl, о а вот как раз и одна из пиндоских подстилок вылезла))) Всем своим хозяевам уже жопки вылизал?)))

00:50

diolym

Ничего. Мы сдюжим. Но шпротам икнётся.

00:46

Benpb_bl

А дальше ничего не будет. Хорошего для допингеров в смысле. И их пособников. Неотвратимость наказания это называется.

00:19

Болела_23

о как пиндоские подстилки радуются... Ну ни чего,сейчас в последние дни обамы сейчас все фекалии вылазиют. Ну ничего, посмотрим,что будет дальше.

00:08

Benpb_bl

Молодцы латыши.

00:07

spetrov

Все также ваше мнение никого не интересует. Будут проводится соревнования в следующие годы (а они будут), приедете. Никуда не денетесь. PS: Латыши в своих бредовых фантазиях, похоже, мечтают стереть Россию с мировой карты. :)

23:57 14 декабря

Jumakos

Ты кто Дукурс? какуля.... валосоос....тебе в Латвии уже каждый 2ый рыло начистит. А лучше позорник убейся...

23:39 14 декабря

бронепоезд

Говорящая шпрота это круто.

23:38 14 декабря

Vlaer

Он даа года назад совсем по другому пел!! Лживая! Двуличная! Пиндоская подстилка!!!

23:38 14 декабря

ustin007

он так договорится-мелочь пузатая!

23:37 14 декабря

ladafan

мы не поедем!!!!)))))) нету у вас никакого МЫ!!!!! клоун...

23:36 14 декабря

maximum080

много на себя берет этот латвиец

23:28 14 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ