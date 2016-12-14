Дайнис Дукурс: "В Сочи больше никогда не вернемся"

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс отметил, что его команда больше никогда не поедет в Сочи на санно-бобслейную трассу. Он одобрил решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) перенести чемпионат мира-2017 из России в другое место из-за угрозы бойкота турнира со стороны ряда спортсменов, включая латвийских.
– Снимаю шляпу перед олимпийской чемпионкой британкой Ярнолд за ее позицию. Затем к нам присоединились корейцы, – цитирует DELFI Дукурса-старшего. – Ожидали, что нашему примеру последует и какая-то большая нация. Когда к нашей точке зрения присоединились США, поняли, что решение о переносе ЧМ из Сочи может быть принято в нашу пользу.
Мы горды. Стали теми, кто все это привел в движение. Также рады за тех, кто нас поддерживал и был вместе с нами, хотя их и не было особенно много. С горы покатился маленький ком снега, а теперь он возрос до больших размеров. Есть ощущение, что сделали что-то хорошее. Не хотим возвращаться в Сочи, и туда больше никогда не вернемся.
На трассу в Сочи не поедем и в том случае, если в будущем там будут проводиться этапы Кубка мира. То, о чем говорится в докладе руководителя комиссии ВАДА Ричарда Макларена, находится за гранью понимания. Россия переступила через все линии. Если для кого-то можно приготовить "чистые" анализы допинг-пробы, это значит, что кому-то их можно и подменить.
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Дополнительная информация
http://rus.delfi.lv/news/sport/latviansport/otec-bratev-dukursov-v-sochi-bolshe-nikogda-ne-vernemsya.d?id=48298901
Benpb_bl
У вас, ребята, всё строго по Фрейду - разговоры сугубо на анально-фекальную тему))) Мне даже говорить ничего не нужно, вы как на ладони)))
00:56
Болела_23
Benpb_bl- НЕ переживай, подобаминивик, ваши инсинуации скоро раскроются, как пробирка с биологическим оружием в иране раскроется. Больше допинга,чем употребляют пиндосы и их их приспешники англо-саксы не употребляет никто.
00:55
Don
Benpb_bl, о а вот как раз и одна из пиндоских подстилок вылезла))) Всем своим хозяевам уже жопки вылизал?)))
00:50
diolym
Ничего. Мы сдюжим. Но шпротам икнётся.
00:46
Benpb_bl
А дальше ничего не будет. Хорошего для допингеров в смысле. И их пособников. Неотвратимость наказания это называется.
00:19
Болела_23
о как пиндоские подстилки радуются... Ну ни чего,сейчас в последние дни обамы сейчас все фекалии вылазиют. Ну ничего, посмотрим,что будет дальше.
00:08
Benpb_bl
Молодцы латыши.
00:07
spetrov
Все также ваше мнение никого не интересует. Будут проводится соревнования в следующие годы (а они будут), приедете. Никуда не денетесь. PS: Латыши в своих бредовых фантазиях, похоже, мечтают стереть Россию с мировой карты. :)
23:57 14 декабря
Jumakos
Ты кто Дукурс? какуля.... валосоос....тебе в Латвии уже каждый 2ый рыло начистит. А лучше позорник убейся...
23:39 14 декабря
бронепоезд
Говорящая шпрота это круто.
23:38 14 декабря
Vlaer
Он даа года назад совсем по другому пел!! Лживая! Двуличная! Пиндоская подстилка!!!
23:38 14 декабря
ustin007
он так договорится-мелочь пузатая!
23:37 14 декабря
ladafan
мы не поедем!!!!)))))) нету у вас никакого МЫ!!!!! клоун...
23:36 14 декабря
maximum080
много на себя берет этот латвиец
23:28 14 декабря