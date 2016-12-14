Дайнис Дукурс: "В Сочи больше никогда не вернемся"

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс отметил, что его команда больше никогда не поедет в Сочи на санно-бобслейную трассу. Он одобрил решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) перенести чемпионат мира-2017 из России в другое место из-за угрозы бойкота турнира со стороны ряда спортсменов, включая латвийских.

– Снимаю шляпу перед олимпийской чемпионкой британкой Ярнолд за ее позицию. Затем к нам присоединились корейцы, – цитирует DELFI Дукурса-старшего. – Ожидали, что нашему примеру последует и какая-то большая нация. Когда к нашей точке зрения присоединились США, поняли, что решение о переносе ЧМ из Сочи может быть принято в нашу пользу.

Мы горды. Стали теми, кто все это привел в движение. Также рады за тех, кто нас поддерживал и был вместе с нами, хотя их и не было особенно много. С горы покатился маленький ком снега, а теперь он возрос до больших размеров. Есть ощущение, что сделали что-то хорошее. Не хотим возвращаться в Сочи, и туда больше никогда не вернемся.

На трассу в Сочи не поедем и в том случае, если в будущем там будут проводиться этапы Кубка мира. То, о чем говорится в докладе руководителя комиссии ВАДА Ричарда Макларена, находится за гранью понимания. Россия переступила через все линии. Если для кого-то можно приготовить "чистые" анализы допинг-пробы, это значит, что кому-то их можно и подменить.