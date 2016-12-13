BSV предложила перенести ЧМ по бобслею и скелетону из Сочи в Германию

Федерация бобслея и санного спорта Германии (BSV) выступает против бойкотирования чемпионата мира-2017 по бобслею и скелетону, который должен пройти в Сочи с 13 по 26 февраля. Однако федерация против проведения турнира в российском городе и предлагает перенести его в любое другое место. Ранее стало известно, что США, Латвия и Южная Корея бойкотируют чемпионат из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в создании масштабной системы допинговых махинаций.

– Мы против бойкота, потому что проигравшей стороной в этом споре будет спорт. Нет ничего хуже, чем чемпионат мира, в котором не принимают участие большие страны, – цитирует Reuters главу BSV Томаса Шваба. - Мы недовольны тем, что турнир пройдет в Сочи. Мы предложили Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) перенести это мероприятие в Германию.

В любом случае мы будем приветствовать перенос турнира в другое место. IBSF ведет переговоры с российскими организаторами. Мы также в контакте с IBSF, ведь нужно обсудить все возможные аспекты переноса чемпионата мира. В конце концов, кто-то ведь должен будет это оплатить.