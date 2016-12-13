17:55 | СКЕЛЕТОН

Австрия может бойкотировать чемпионат мира в Сочи

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Глава Федерации бобслея и скелетона Австрии Роман Шобесбергер сообщил, что команда может бойкотировать чемпионат мира, который состоится с 13 по 26 февраля в Сочи. Чиновник связал это со второй частью доклада Ричарда Макларена, в которой независимый эксперт обвинил более 1000 российских спортсменов в махинациях с допинг-пробами.

Ранее о бойкоте ЧМ в Сочи объявили латвийские скелетонисты. Такое же решение могут принять спортсмены из Южной Кореи. 

- При определенных обстоятельствах бойкот чемпионата мира возможен, - приводит Tiroler Togeszeitung слова Шобесбергера. - Обвинения России выходят за рамки простых подозрений. Турнир в Сочи - это еще одна проблема.

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