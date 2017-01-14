Александр Зубков: "Третьяков не дрогнул под грузом обстоятельств"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков подчеркнул, что олимпийский чемпион 2014 года скелетонист Александр Третьяков, вернувшийся в спорт после временного отстранения, на чемпионате Европы проявил себя настоящим бойцом и заслуженно завоевал бронзовую медаль. Третьяков был временно отстранен Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) из-за расследования МОК в отношении 28 россиян, якобы причастных к нарушению антидопинговых правил во время сочинской Олимпиады. 8 января IBSF сняла запрет, разрешив россиянам принимать участие в международных стартах.

– Третье место Саши Третьякова, которого я считаю настоящим бойцом, на чемпионате Европы и этапе Кубка мира является, безусловно, успехом, – цитирует ТАСС Зубкова. – Он совершил небольшую ошибку в первом заезде, но во втором выступил как надо и доказал, что имеет полное право бороться за медали. Я не думаю, что ошибка в первом заезде объясняется тем, что спортсмен некоторое время находился под санкциями – сама трасса давалась нашему спортсмену тяжело. Но он под грузом обстоятельств не дрогнул, сделал все как надо.

На чемпионате Европы в немецком Винтерберге первые два места заняли представители Латвии Мартинс Дукурс и Томас Дукурс.