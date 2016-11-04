Александр Зубков: "Шнайдер сам лишил себя возможности работать со сборной России"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что задолженность перед бывшим главным тренером сборной России Вилли Шнайдером практически погашена. Ранее немецкий специалист заявил, что из-за проблем с выплатами не намерен продолжать работать в России.

– Я был очень удивлен, когда прочитал интервью Вилли Шнайдера, – цитирует ТАСС Зубкова. – Реально этому тренеру не выплатили зарплату не за год, как он утверждает, а всего за два месяца – апрель и май этого года. Процесс идет, и вопрос будет закрыт в ближайшее время, но большую часть суммы, процентов 90, он уже получил. Если угодно, мы можем представить бухгалтерские документы. Мы были готовы продолжить сотрудничество со Шнайдером, но он сам лишил себя этой возможности.

Вилли Шнайдер: "Не буду работать в России, пока не получу долг по зарплате"