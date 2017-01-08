15:15 | СКЕЛЕТОН

Александр Зубков: "Отстраненные россияне еще могут выступить на чемпионате Европы"

0
0
0

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил, что отстраненные российские скелетонисты еще имеют шанс выступить на чемпионате Европы, который пройдет 14 и 15 января в немецком Винтерберге. Ранее IBSF приняла решение временно дисквалифицировать Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову на основании второй части доклада Ричарда Макларена. В документе утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- Замены пока мы не делаем, - приводит ТАСС слова Зубкова. - Сейчас мы должны получить полную информацию по данной ситуации, для этого работаем в плотном графике с IBSF. Думаю, что в ближайшее время мы получим эту информацию. Пока замены им не предвидится.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3926220

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ