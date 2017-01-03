15:40 | СКЕЛЕТОН

Александр Зубков: "Надеюсь, что решение по отстраненным скелетонистам будет до 19 января"

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Президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков рассчитывает на скорое решение вопроса по четырем скелетонистам, которые были отстранены. Временное отстранение коснулось Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой.

– С сегодняшнего дня мы будем в плотном контакте с международной федерацией. Все, что требовалось от нашей федерации, было предоставлено, – цитирует ТАСС Зубкова. – Мы надеемся, что этот вопрос решится в ближайшее время, ждем результатов от IBSF. Надеюсь, что решение будет раньше, чем 19 января.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3921604

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