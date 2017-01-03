Александр Зубков: "Надеюсь, что решение по отстраненным скелетонистам будет до 19 января"

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков рассчитывает на скорое решение вопроса по четырем скелетонистам, которые были отстранены. Временное отстранение коснулось Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой.

– С сегодняшнего дня мы будем в плотном контакте с международной федерацией. Все, что требовалось от нашей федерации, было предоставлено, – цитирует ТАСС Зубкова. – Мы надеемся, что этот вопрос решится в ближайшее время, ждем результатов от IBSF. Надеюсь, что решение будет раньше, чем 19 января.