Александр Зубков: "Мы до сих пор ждем от Шнайдера ответа на предложение о сотрудничестве"

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков сообщил, что бывший главный тренер сборной России по скелетону Вилли Шнайдер так и не ответил на предложение о сотрудничестве с национальной командой. По словам главы Федерации, в предложении отражены условия, но которых организация готова сотрудничать с немецким специалистом.

– Мы до сих пор ждем от него ответа на наше предложение о дальнейшей работе со сборной России, где отражены условия, на которых мы готовы с ним поработать, – приводит ТАСС слова Зубкова. – Нам уже в ближайшие дни нужно определиться в этом вопросе и получить от него ответ.

Ранее стало известно, что ФБР в начале октября направило Шнайдеру и другому иностранному специалисту – Томасу Платцеру – предложение о сотрудничестве в сезоне 2016/17. По словам Зубкова, Шнайдер рассматривался Федерацией в качестве тренера-механика – специалиста по инвентарю.

