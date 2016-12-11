Александр Зубков: "Латвии не будет на чемпионате мира? Это не проблема"

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков подчеркнул, что отсутствие латвийских спортсменов на чемпионате мира в Сочи не станет проблемой. По его словам, каждая федерация имеет право высказывать свое мнение. Ранее сборная Латвии по скелетону объявила о бойкоте ЧМ после публикации второго доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

- Значит чемпионат мира пройдет без латвийцев, ничего страшного, - приводит ТАСС слова Зубкова. - Каждый имеет полное право на то, чтобы высказывать свое мнение. Не хотят выступать - не проблема, будут выступать и бороться за медали другие страны, та же сборная Южной Кореи. Не вижу в этом серьезной проблемы.