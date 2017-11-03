Александр Третьяков: "В Лозанну на слушания не полечу. От нас все равно ничего не зависит"

Олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Третьяков в интервью "СЭ" отметил, что старается не думать о допинговых делах, окружающих его вид спорта. 6 ноября в Лозанне пройдут слушания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда по делу четырех российских скелетонистов: Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой.

– Если честно, стараюсь не думать об этом, – отметил Третьяков. – От нас все равно уже ничего не зависит. Тренируемся, катаемся и полностью погружены в свою деятельность. А что будет в понедельник – посмотрим.

– Вы в Лозанну на слушания не полетите?

– Да, нам разрешили не приезжать.

– Понимаете, что после максимально жесткого решения по лыжникам, весьма вероятны суровые меры и по отношению к вам?

– Все возможно.

– И вы к этому готовы?

– А зачем к этому готовиться. Наоборот нужно верить в лучшее.

В среду Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от Олимпиад и аннулировал их результаты на Играх 2014 года. Основанием стали данные перепроверки взятых на Олимпиаде в Сочи допинг-проб с помощью новой методики. (Владимир ИВАНОВ)

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