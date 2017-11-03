Александр Третьяков: "У меня есть Родина, моя страна. Не знаю… Наверное, без флага я не смогу"

Олимпийский чемпион, чемпион мира скелетонист Александр Третьяков в интервью "СЭ" отметил, что не готов выступать на Играх-2018 под нейтральным флагом. 6 ноября в Лозанне пройдут слушания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда по делу четырех российских скелетонистов: Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой.

– Пока не исключается расклад, при котором нашу команду допустят до Олимпийских игр в Пхенчхане, но только под нейтральным флагом. Ваша позиция по этому вопросу?

– У меня есть Родина, моя страна. Не знаю… Наверное, без флага я не смогу.

– Легкоатлеты летом выступали на чемпионате мира, и все знали: они русские.

– Легкоатлетов тоже нужно понимать. Они столько времени были без соревновательной практики. У них другая ситуация, они могли просто свариться во внутреннем соку.

– А вы, получается, готовы пропустить Олимпиаду?

– Сначала нужно дожить до нее. Но пока так – под нейтральным флагом выступать я не готов. (Владимир ИВАНОВ)

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