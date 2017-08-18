Александр Третьяков: "Не испытываю проблем с акклиматизацией в Южной Корее"

Олимпийский чемпион Александр Третьяков отметил, что адаптация на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане должна пройти без проблем. Россиянин подчеркнул, что условия в Южной Корее будут более благоприятными, чем в Сочи.

– Я думаю, что с акклиматизацией больших проблем не будет, потому что в Корее практически мой родной часовой пояс, – цитирует "Р-Спорт" Третьякова. – Я еще ни разу на крупных соревнованиях не выступал в таких домашних, можно сказать, условиях. Даже на Олимпиаде в Сочи у меня по времени было четыре часа разницы с родным Красноярском, а здесь будет всего два. Это даже более идеально в плане времени акклиматизации, чем в Сочи. Все-таки какие-то определенные циклы в организме с рождения есть, с этим сложно спорить. Мне самому очень интересно, что я смогу показать в таких условиях.