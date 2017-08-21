Александр Третьяков: "Главной задачей будет отобраться на Олимпиаду"

Олимпийский чемпион Александр Третьяков в интервью "СЭ" рассказал о своей подготовке к сезону и отметил, что главное для него - отобраться на Олимпиаду.

– Как расставите приоритеты в сезоне?

– Сначала главной задачей будет отобраться на Олимпиаду. Потом будет небольшой перерыв – достаточно времени, чтобы отдохнуть, восстановиться и подготовиться к Играм.

– Какие из этапов Кубка мира будут ключевыми?

– Пожалуй, все. Понятно, есть трассы, которые у меня лучше получаются. В США, в Канаде, с которых все и начинается. Хотелось бы там ударно выступить, набрать побольше очков. Чтобы после Нового года дышалось легче.

– Статус действующего чемпиона Игр в олимпийском сезоне оказывает какое-то влияние?

– На меня – никакого. Это в прошлом, давно забыто. Не смущает, не напрягает, но и не придает сил. Вообще никак. Сейчас новые цели – а то, что было четыре года назад, там и осталось. Мыслей о том, что вот, нужно защищать титул, нет. (Антон БАБАШИН)