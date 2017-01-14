Российский скелетонист Александр Третьяков заявил, что длительное отсутствие соревновательной практики и вынужденный пропуск предыдущего этапа Кубка мира помешали ему подняться выше третьего места на чемпионате Европы. Золото континентального первенства выиграл представитель Латвии Мартинс Дукурс, вторым стал его брат Томас Дукурс.

– Перед чемпионатом Европы я настраивался на более хороший результат, но сегодня меня хватило только чтобы выиграть бронзу, – приводит ТАСС слова Третьякова. – Неблагоприятным образом на моем сегодняшнем результате сказался большой перерыв в выступлениях – я почти месяц не участвовал в соревнованиях, да и прошлый этап Кубка мира вынужден был пропустить. Мои соперники успели втянуться в соревновательный ритм, а у меня не было такой возможности.

Я очень рад снова вернуться, скелетон – это моя жизнь на данный момент. Я благодарен тем людям, которые приняли решение снять с меня отстранение.

Напомним, что Третьяков был в числе спортсменов, которых временно отстранила Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) из-за расследования МОК в отношении 28 россиян, якобы причастных к нарушению антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи. 8 января IBSF сняла запрет, разрешив россиянам принимать участие в международных соревнованиях, однако завершившийся днем ранее этап Кубка мира по скелетону трое российских спортсменов вынуждены были пропустить.