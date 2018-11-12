Женская сборная России стала второй в эстафете на этапе Кубка мира в США, мужская команда - третья

Женская сборная России по шорт-треку заняла второе место в эстафете на 3000 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Россиянки Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова уступили только Корее. Замкнула тройку сборная Японии.

Мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете на 5000 метров. Денис Айрапетян, Константин Ивлиев, Александр Шульгинов и Павел Ситников уступили сборным Венгрии и Китая.

Также Айрапетян взял бронзовую медаль на дистанции 1000 метров.