Захарова и Елистратов заняли четвертые места в забеге на 500 метров

Илайза Кристи из Великобритании выиграла забег на 500 метров на этапе Кубке мира в Шанхае. У мужчин лучшее время показал китаец У Дацзин.
Российские спортсмены Евгения Захарова и Семен Елистратов заняли четвертые места у женщины и мужчин соответственно.
Шанхай (Китай)
Кубок мира
500 м
Женщины
1. Кристи (Великобритания) - 42,734
2. Фонтана (Италия) - 42,835
3. Н. Малишевска (Польша) - 42,913
4. ЗАХАРОВА (Россия) - 44,711
Мужчины
1. У Дацзин (Китай) - 40,368
2. Лю Шаолинь (Венгрия) - 40,584
3. Кнегт (Голландия) - 40,720
4. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 40,757
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2016-2017/