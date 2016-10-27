18:15 | ШОРТ-ТРЕК

Владимир Григорьев не выступит на первых этапах Кубка мира

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Олимпийский чемпион Владимир Григорьев не примет участия в первых двух этапах Кубка мира из-за восстановления после болезни, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на начальника команды Анну Максименко. Первый этап пройдет с 4 по 6 ноября в Калгари, второй - с 11 по 13 ноября в Солт-Лейк-Сити.

- Владимир Григорьев пропустит два этапа Кубка мира из-за восстановления после болезни, - пояснила Максименко. - У него поднялась температура, и тренерский штаб решил не рисковать здоровьем спортсмена.

Планируется, что на этапах от России выступят Виктор Ан, Семен Елистратов, Руслан Захаров, Александр Шульгинов и Денис Айрапетян.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20161027/1111411261.html

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Материалы REN-TV

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