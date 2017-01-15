20:36 | ШОРТ-ТРЕК

Виталий Мутко: "Успехи лыжниц и Елистратова абсолютно заслуженны"

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил, что успехи лыжниц Натальи Матвеевой и Юлии Белоруковой на этапе Кубка мира в Италии, а также победа Семена Елистратова на чемпионате Европы являются абсолютно заслуженными результатами. Напомним, что Елистратов защитил титул чемпиона Европы, а лыжницы одержали победу в командном спринте. Кроме того, Матвеева стала лучшей в личном спринте.

- Женская сборная по лыжным гонкам очень много работает, прогресс виден каждый год, а Матвеева - одна из наших лидеров, - приводит ТАСС слова Мутко. - Елистратов же - чемпион Олимпийских игр в Сочи. Он в последние три-четыре года стал одним из лидеров сборной, показывает стабильные результаты. Поэтому в этих успехах ничего удивительного нет.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3942483

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