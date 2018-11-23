Виктору Ану - 33 года

Сегодня исполняется 33 года шестикратному олимпийскому чемпиону Виктору Ану. Шорт-трекист завоевал три золота и бронзу на Играх в Турине за Корею (под родным именем Ан Хен Су), а также 18 раз побеждал на чемпионатах мира. В 2011 году Ан принял российское гражданство и сменил имя на Виктор. В составе сборной России он завоевал три золота и бронзу Игр-2014 в Сочи, а также два золота, два серебра и бронзу чемпионатов мира.

В 2018 году Ан не был допущен до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, а в сентябре объявил о завершении карьеры. После Игр в Сочи он получил орден "За заслуги перед Отечеством IV степени".