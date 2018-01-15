Виктор Ан: "Сборная России стала слабее по сравнению с Олимпиадой-2014"

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан отметил, что сейчас сборная России стала чуть слабее по сравнению с Олимпийскими играми-2014. Он также добавил, что у него есть мотивация на Пхенчхан-2018.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи россияне стали олимпийскими чемпионами в эстафете на 5000 метров. Ан также взял две золотые медали на дистанциях 500 и 1000 метров и стал третьим на 1500 метров. Владимир Григорьев завоевал серебро на 1000 метров.

– Думаю, по сравнению с Сочи наша команда стала чуть слабее, – приводит "Р-Спорт" слова Ана. – Тогда конкуренция была больше. Семен Елистратов рос и прогрессировал, Володя Григорьев был очень силен, Руслан Захаров тоже был в хорошей форме, как и Дима Мигунов.

– С тренировками вы прощаться не хотите. А соревнования не надоедают? У вас шесть золотых олимпийских медалей, восемь золотых наград чемпионатов Европы, 18 – чемпионатов мира.

– Мотивация на Пхенчхан у меня есть. Ну, а после я просто физически смогу быть качественным профессионалом еще год, максимум – два. Тренироваться тяжело, но я по-прежнему, выходя на лед, ощущаю… Как это сказать? Enjoy (наслаждение).

– "Enjoy" не становится меньше?

– Не-е-е-т. Наоборот, больше.