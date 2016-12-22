16:46 22 декабря | ШОРТ-ТРЕК

Виктор Ан примет участие в чемпионате России

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Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан примет участие в чемпионате России в многоборье, который пройдет в Новогорске с 27 по 29 декабря. По словам начальника сборной России Анны Максименко, в турнире примут участие все ведущие спортсмены, включая восстановившихся после травм Софью Просвирнову и Владимира Григорьева.

- "Все спортсмены основного состава сборной России примут участие в чемпионате России, включая Виктора, - цитирует "Р-Спорт" Максименко. – Под вопросом пока лишь участие Елизаветы Кузнецовой. Софья Просвирнова и Владимир Григорьев готовятся стартовать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20161222/1114120330.html

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