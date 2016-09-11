17:34 | ШОРТ-ТРЕК

Виктор Ан: "Нужно найти свой ритм в соревнованиях, потому что не выступал больше года"

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан рассчитывает войти в соревновательный ритм уже к следующим стартам. На первом этапе Кубка России в Москве Ан выиграл на дистанциях 500 м и 1000 м.

– Я действительно немного приболел перед соревнованиями. Изначально я ставил задачу найти ритм, почувствовать его, потому что я пропустил прошлый сезон, – цитирует "Р-Спорт" Ана. – Сейчас нужно найти этот ритм в соревнованиях, все-таки не выступал больше года. У нас в конце сентября еще будут старты, надеюсь, что там уже будет получше.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20160911/1074529068.html

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