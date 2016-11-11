21:01 | ШОРТ-ТРЕК

Виктор Ан не выступит на втором этапе Кубка мира

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Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан не выступит на втором этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) из-за простудного заболевания. Об этом сообщила начальник сборной России по шорт-треку Анна Максименко. Второй этап Кубка мира пройдет 11 - 13 ноября на "Олимпийском овале" в Солт-Лейк-Сити.

- Виктор Ан заболел простудой, тренерский штаб принял решение снять спортсмена со всех дней соревнований в Солт-Лейк-Сити, - цитирует "Р-Спорт" Максименко.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20161111/1112123223.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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конь беспедальный

фсё????? собакоед спёкся??????

21:11

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