Виктор Ан еще не принял решения о своем будущем

Президент Федерации конькобежного спорта России (ФКСР) Александр Кравцов сообщил, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан пока не принял решения о своем будущем.

- Разговаривал с Виктором Аном, пока он решение о своем будущем не принял, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - Мы планируем с ним еще раз пообщаться в Якутске, где состоится встреча с местной федерацией конькобежного спорта и шорт-трека. Виктор проведет несколько мастер-классов для воспитанников школы. Считаю, что в Якутии есть перспективы для развития шорт-трека.