22:01 | ШОРТ-ТРЕК

Виктор Ан еще не принял решения о своем будущем

Президент Федерации конькобежного спорта России (ФКСР) Александр Кравцов сообщил, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан пока не принял решения о своем будущем. 

- Разговаривал с Виктором Аном, пока он решение о своем будущем не принял, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - Мы планируем с ним еще раз пообщаться в Якутске, где состоится встреча с местной федерацией конькобежного спорта и шорт-трека. Виктор проведет несколько мастер-классов для воспитанников школы. Считаю, что в Якутии есть перспективы для развития шорт-трека.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/skating/20180626/1138591214.html

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