Венгр Шаолинь выиграл этап Кубка мира в Дрездене, Шульгинов - пятый

Лю Шаолинь из Венгрии выиграл забег на 500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. Вторым стал Хван Дэ Хон из Кореи, третьим - еще один венгр Лю Шаоан. Александр Шульгинов из России финишировал пятым.
Соревнования у женщин выиграла Марианна Сан-Желе из Канады. Второй стала кореянка Ким Е Чин, третьей - канадка Джейми Макдоналд.
Дрезден (Германия)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. Лю Шаолинь (Венгрия) - 40,617
2. Хван Дэ Хон (Корея) - 40,742
3. Лю Шаоан (Венгрия) - 40,755
4. Ч. Хэмлин (Канада) - 40,809
5. ШУЛЬГИНОВ (Россия) - 41,194
Женщины
500 м
1. Сан-Желе (Канада) - 42,963
2. Ким Е Чин (Корея) - 43,027
3. Макдоналд (Канада) - 43,289
4. Брадетт (Канада) - 1.28,127
5. Фонтана (Италия) - без времени