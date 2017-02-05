Венгр Шаолинь выиграл этап Кубка мира в Дрездене, Шульгинов - пятый

Лю Шаолинь из Венгрии выиграл забег на 500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. Вторым стал Хван Дэ Хон из Кореи, третьим - еще один венгр Лю Шаоан. Александр Шульгинов из России финишировал пятым.

Соревнования у женщин выиграла Марианна Сан-Желе из Канады. Второй стала кореянка Ким Е Чин, третьей - канадка Джейми Макдоналд.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Лю Шаолинь (Венгрия) - 40,617

2. Хван Дэ Хон (Корея) - 40,742

3. Лю Шаоан (Венгрия) - 40,755

4. Ч. Хэмлин (Канада) - 40,809

5. ШУЛЬГИНОВ (Россия) - 41,194

Женщины

500 м

1. Сан-Желе (Канада) - 42,963

2. Ким Е Чин (Корея) - 43,027

3. Макдоналд (Канада) - 43,289

4. Брадетт (Канада) - 1.28,127

5. Фонтана (Италия) - без времени