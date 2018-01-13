Вальчепина победила на дистанции 1500 м на чемпионате Европы, Ефременкова - 5-я

Итальянка Мартина Вальчепина завоевала золото на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы, который проходит в Дрездене. Лучшей из россиянок стала Екатерина Ефременкова, которая заняла пятое место.

Дрезден (Германия)

Чемпионат Европы

Женщины

1 500 м

1. А. Вальчепина (Италия) - 2.36,889

2. Я. ван Керкоф (Голландия) - 2.37,373

3. Башкаи (Венгрия) - 2.37,689

4. Фонтана (Италия) - 3.18,081

5. ЕФРЕМЕНКОВА (Россия) - 3.21,959

6. ПРОСВИРНОВА (Россия) - 2.26,379 (Финал B)

7. КОНСТАНТИНОВА (Россия) - 2.26,388 (Финал B)